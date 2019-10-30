Son Dakika Haberleri: Beşiktaş eksik çalıştı
Son Dakika Güncel Beşiktaş eksik çalıştı

Beşiktaş eksik çalıştı

44 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş eksik çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

ANTRENMANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMRE KOCADAĞ'IN DA İZLEDİ.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup siyah-beyazlı taraftar da antrenmanı izledi. Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın sonrasında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Abdullah Avcı, Antalyaspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Douglas idmana katılmadı Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş eksik çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]