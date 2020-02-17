Beşiktaş eksik çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş eksik çalıştı - Son Dakika Spor

Beşiktaş eksik çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş eksik çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı.


Trabzonspor ile 22 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Kondisyon yüklemesi yapan futbolcular, ardından 3 takıma ayrıldı. Bu bölümde Burak Yılmaz ve Boateng, salona geçti. 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçta yardımcı antrenör Ozan Köprülü de yer aldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan yeşil takım turnuvayı kazanırken, antrenman sonrasında basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.


Yapılan çalışmaya soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic ile kaslarında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Atiba Hutchinson takımdan ayrı olarak salonda çalışırken, Dorukhan Toköz de özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor favori Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı: Hedefim Avrupa'da oynamak

Son Dakika Haberleri
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş eksik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]