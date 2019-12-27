Beşiktaş, eksik Gençlerbirliği'ni ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ



Derbiden puansız ayrılan Beşiktaş, bu sonuçLa birlikte son 4 resmi maçını da kaybetmiş oldu.



TD Abdullah Avcı'nın dediği gibi, devre arasına 30 puanla girmek isteyen Kara Kartallar'da takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamayacak.



Onun yanı sıra cezalı olan Jeremain Lens de yok.



Geçen hafta lig lideri Sivasspor'u ağırlayan Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçın ikinci yarısında öne geçmiş; ancak uzatma anlarının son anlarında yedikleri golle bir puanla yetinmek zorunda kalmıştı.



Yine de Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra sadece 1 maç kaybeden başkent temsilcisinde taraftarlar takımın son durumundan memnun denilebilir; ancak bu maça gelirken biraz sıkıntılılar.



Öyle ki, son haftaların yıldızı Stancu ile birlikte Berat Özdemir ve Fabricio Baiano cezalı.



Ayrıca takımın gol yükünü çeken bir diğer isim Giovanni Sio da sakat.



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Beşiktaş, 2000 yılından beri Süper Lig'de evinde Gençlerbirliği'ne kaybetmiyor.



Başkent temsilcisinin son 7 lig maçı da karşılıklı gollerle sonuçlandı, son 4 maçı ise 3.5 ÜST bitti.



Beşiktaş son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabildi.

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