'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor - Son Dakika

'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor

03.12.2020 15:56
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Beşiktaş Belediyesi'nin kurduğu 'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' kısa sürede birçok gösteriye imza attı.

Beşiktaş Belediyesi'nin kurduğu 'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' kısa sürede birçok gösteriye imza attı. Tüm engel gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan grup 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel olarak duygularını paylaştı.  Engelsiz bir yaşam için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak farklı engel gruplarında olan bireylerin becerilerini ortaya çıkaran Engelsiz Sanat Topluluğu'nun çalışmalarına katılmaya davet etti. Beşiktaş Belediyesi, Ocak ayında faaliyete geçen "Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu" kısa sürede birçok başarıya imza attı. Bütün engel gruplarının bir araya geldiği topluluk üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle duygularını paylaştı. Topluluk üyeleri kendilerini hem geliştiren hem de sosyalleştiren bir ortam yaratıldığı için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti. Engelsiz Sanat Topluluğu üyesi Bülent Atsız duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu ailede değer gördüğümü hissediyorum. Burada bana kattıkları şey, dostluk, sevgi, başarı ve azim. Bir engelli için bulunmaz bir hazine bu kadar sanat dalının bir arada olabileceğini düşünmüyorum yani hiçbir yerde yok. Tiyatro eğitimi de alıyoruz burada, sinema eğitimi de alıyoruz."

"BEŞİKTAŞ ENGELSİZ SANAT TOPLULUĞU BİZLERE DENEYİM KAZANDIRDI"                   Grubun diğer üyelerinden Büşra Tufan sağladığı imkanlardan dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'nda farklı engel gruplarıyla çalışma deneyimi kazandık. Kendimizi farklı dallarda geliştirdik.  Beşiktaş Belediyesi'nde resim, tiyatro, dans gibi farklı farklı dallarda kendimizi geliştiriyoruz. Farklı farklı insanları tanıyorum. Sosyalleşmem konusunda bana destek sağlıyor."

Bütün bunların yanı sıra, Dilek Sabancı Park'ında yer alan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireyler burada sosyalleşme imkanı buluyor. İşaret Dili, Yoga, İngilizce, Pilates, Beden eğitimi, bilgisayar, resim ve fotoğrafçılığın yanı sıra birçok alanda engelli bireyler ücretsiz eğitim alıyor.

RIZA AKPOLAT: ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ, ENGELLERE KARŞI DAİMA YANINIZDAYIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da geçen sene eylül ayında tekerlekli sandalye ile Beşiktaş'ın sokaklarını dolaşarak engelli komşularının hayatını kolaylaştırmak için yerinde tespit çalışması yapmıştı. Engelli komşuları için birçok projeyi hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için sosyal medya hesabından anlamı bir video paylaştı.  Bütün engelli komşularını "Engelsiz Sanat Topluluğu'na" davet ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Engelli komşularımızı, kurduğumuz Engelsiz Sanat Topluluğu benzeri projelerle hayatın her alanına katılım göstermeleri için destekliyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Tüm engellere karşı daima yanınızdayız."


'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor
'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor
'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor
'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor
'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu' fark yaratıyor - Son Dakika


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