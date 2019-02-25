Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Epilepsiye Dikkat Çekti

Beşiktaş Epilepsiye Dikkat Çekti

35 dakika önce

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.

Beşiktaş Epilepsiye Dikkat Çekti, System.String[]
Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.

Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi 'Epilepsi İçin Bak'a destek verdi. Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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