Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı - Son Dakika

Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı

- Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı Başantrenör Burak Bıyıktay: "Türk milli takımını oluşturacak kemik kadroyu oluşturduk" Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Burak Bıyıkatay, "Genç bir takım kurduk.

- Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı

Başantrenör Burak Bıyıktay:

"Türk milli takımını oluşturacak kemik kadroyu oluşturduk"

BOLU - Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Burak Bıyıkatay, "Genç bir takım kurduk. Türk Milli Takımı'nı oluşturacak kemik kadro ile kadromuzu oluşturduk" dedi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde hazırlık kampı için Bolu'ya geldi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren siyah beyazlı ekip, Başantrenör Burak Bıyıkatay yönetiminde 15 sporcuyla hazırlıklarını sürdürüyor.

"20 yaş ortalamalı bir takımız"

Akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Başantrenör Burak Bıyıktay, "Genç bir takım kurduk. Türk Milli Takımı'nı oluşturacak kemik kadro ile kadromuzu oluşturduk. Bolu'da yaptığımız kamp, bir arada kaynaşma kampı. Tanışma ve kaynaşma temposu içindeyiz. Hem takım olarak hem de teknik heyet olarak kaynaşma içerisindeyiz. Güzel gidiyor. İlk öncelikli hedefimiz oyuncuları daha da yukarıya çıkarmak. Bu esnada da takım olarak maç kazanan bir takım olmak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise çok daha uzun vadede oyuncuları hem milli takım için hem de Beşiktaş için kadromuzu oluşturmak ve şampiyonluğa ulaşmak. 20 yaş ortalamalı bir takımız. Çok genç bir takımız. Zamana ve desteğe ihtiyacımız var" İfadelerini kullandı.

"Ligden önce 9 hazırlık maçı yapacağız"

Bolu kampı hakkında konuşan Bıyıktay, "Bu kampın en büyük avantajı adaptasyon. Bir avantaj daha var. 5-6 oyuncu hariç bu takımın tamamı Bandırma'dan geldiği için beraber oynuyorlardı. Tabi şöyle bir sıkıntı daha var, bunlar aslında beraber oynamıyorlardı. Aynı takımdaydılar ama beraber oynamadılar. Oynayanlar yabancı oyunculardı. Burada bir arada oynamayı sağlayacağız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Takımı ve kimyayı oluşturmak için zaman ihtiyacımız var. Ligden önce 9 tane hazırlık maçı aldık. Bu adaptasyonu da böyle geliştirmeye çalışacağız. Lige hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"Transfer düşünmüyoruz"

Bıyıktay, 3 yabancıyla oynayacaklarını belirterek, "Bizim bütün kadromuz bu. Transfer yapmayacağız. 3 yabancı ile oynama kararı almıştık. 5 yabancı oyuncu olduğu halde biz 3 yabancı ile yola devam edeceğiz. Bu oyuncularımız ise Türk ve Alman oyuncularımız olacak. Bizim şuandaki kadromuz bu. Herhangi bir transfer düşünmüyoruz" dedi.

Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı

basketbol, Beşiktaş, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 21:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Bolu kampı başladı - Son Dakika Spor
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