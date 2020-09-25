Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, erkek basketbol takımı kadrosunu Mehmet Yağmur ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Mehmet'in kariyerinde daha önce 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında da Beşiktaş forması giydiği hatırlatıldı.

Mehmet Yağmur, son olarak İTÜ Basket'te forma giymişti.