Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, erkek basketbol takımı kadrosunu Mehmet Yağmur ile güçlendirdi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, erkek basketbol takımı kadrosunu Mehmet Yağmur ile güçlendirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Mehmet'in kariyerinde daha önce 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında da Beşiktaş forması giydiği hatırlatıldı.
Mehmet Yağmur, son olarak İTÜ Basket'te forma giymişti.
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