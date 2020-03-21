Beşiktaş, erkek basketbol takımında koronavirüs konusunda bir sıkıntının olmadığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, erkek basketbol takımında koronavirüs konusunda bir sıkıntının olmadığını açıkladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, erkek basketbol takımında koronavirüs konusunda bir sıkıntının olmadığını açıkladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan kimsenin olmadığını açıkladı.

Beşiktaş, erkek basketbol takımında koronavirüs konusunda bir sıkıntının olmadığını açıkladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan kimsenin olmadığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belirtilerine Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlanmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kovid-19 vakalarının Avrupa'da görülmeye başlandığı andan itibaren kulüp olarak duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığının kaydedildiği açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Kovid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı ekibin 13 gün önce Fenerbahçe Beko ile bir maç oynadığı hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz. Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Kovid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Malcolm Thomas, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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