Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Ertaç Özbir İçin Devrede

Beşiktaş Ertaç Özbir İçin Devrede

41 dakika önce

Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etmek için Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Ertaç Özbir İçin Devrede, System.String[]
Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etmek için Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, E.Yeni Malatyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde kaleci Tolga Zengin'i takasta kullanmak istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakmıyor. Kaleci Ertaç Özbir'in transferi konusunda Beşiktaş yönetiminin hafta içerisinde Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Malatyaspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir'in sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 1,87 metre boyundaki başarılı eldiven, bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakika görev aldı. Sakatlığı dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Özbir, Malatyaspor'da 64 karşılaşmada forma giydi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Beşiktaş, Spor
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