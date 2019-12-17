Beşiktaş, Erzincan'a geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Erzincan'a geldi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan'a geldi.

Beşiktaş, Erzincan'a geldi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan'a geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 13.00'te Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, bu maç öncesinde özel uçakla akşam saatlerinde Erzincan'a geldi. Beşiktaş'ı havalimanında bir grup taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilme adına birbiriyle yarıştı. Karayoluyla konaklayacağı otele geçen siyah beyazlı kafile, yarın oynanacak maç öncesinde kampa girdi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
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