Beşiktaş, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk edecek Beşiktaş
, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik programa geçildi. Tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:32 Kaynak: AA
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