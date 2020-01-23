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Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: "İyi değiliz, çok üzgünüz"
6 saat önce
Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;"Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum.
Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;
"Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. İyi performans ortaya koyamadık. Çok üzgünüz... İyi değiliz"
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:14
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