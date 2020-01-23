Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: "İyi değiliz, çok üzgünüz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: 'İyi değiliz, çok üzgünüz' - Son Dakika Spor

Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: "İyi değiliz, çok üzgünüz"

6 saat önce

Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;"Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum.

Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby:

Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;


"Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. İyi performans ortaya koyamadık. Çok üzgünüz... İyi değiliz"


Abdoulay Diaby, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme
Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 06:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: "İyi değiliz, çok üzgünüz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]