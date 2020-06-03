Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya'yı vefatının 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya'yı vefatının 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:10
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