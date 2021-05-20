Beşiktaş, eski futbolcusu Recep Adanır'ı andı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Recep Adanır için vefatının 4. yılında bir anma mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının dördüncü yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ankara'da 3 Mayıs 1929'da dünyaya gelen Recep Adanır, 1950-1959 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan Recep Adanır, 20 Mayıs 2017'de vefat etmişti.
Kaynak: AA
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