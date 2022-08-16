ŞAFAK MAHMUTYAZCIOĞLU'NU ÖLDÜREN SANIK: BANA KÜFRETTİĞİ İÇİN BU OLAYLAR OLDU

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren sanık Kadir Yasak, "Bana ve aileme küfür ediyordu, olay bu yüzden yaşandı. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim" dedi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmada hazır bulundu.

"BEN YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Şafak Mahmutyazcıoğlu'na ateş eden tutuklu sanık Kadir Yasak savunmasında, öldürmek kastıyla ateş etmediğini ileri sürdü. Yasak şunları söyledi, "Bizim aramızda yaşananların iddianamede geçen daire satışı ile ilgisi yoktur. Şafak Mahmutyazcıoğlu, bana ve aileme küfürler ediyordu. Görüştüğümüzde benimle 'Bundan sonra Suphi'den kim para isterse, onun anasını sinkaf ederim' şeklinde konuştu. Bu görüşme sonrasında da Şafak Mahmutyazıcıoğlu benim arkamdan küfürler ediyormuş. Olay günü balıkçılar çarşısının önünde Şafak'ı gördüm. Serkan ve Seccad alışveriş yapacaklardı ama, ben 'Şafakla bir görüşeyim' dedim. Daha sonra onlar da geldi. Görüşmek istememin amacı bana küfür edip etmediğini sormaktı. Kendisine sorduğumda 'Ben söylemediysem de sana karşı söyledim derim' dedi. Kendisi alkollü gibiydi. Daha sonra Şafak bana "Kadir sen benim mekanıma gelip hesap mı soruyorsun. Buradan gidin' dedi ve küfretti. Üstüme doğru yürüdü. O an bir kargaşa oldu. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Sonra sol tarafımdan birisi 'Yapma abi' diye bağırdı. Ben bir el daha yere doğru ateş ettim. Biri bana ateş edebilir mi diye sağımı solumu kontrol ediyordum. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Şafak'ı öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim. İsteseydim yere değil, üstüne ateş ederdim. Bana seni öldürteceğim de demişti. Bizim düşüncemizde olmayan insanlar, bizi tehdit etikleri için ben silah taşıyordum. Ruhsatlı silaha başvurdum reddedilince ruhsatsız silah temin ettim, bu silah 4,5 senedir bende" dedi. Sanık Kadir Yasak'ın ifadesi sırasında Ece Erken fenalaşarak yere düştü. Kısa süre sonra kendisine gelen Erken, gözyaşları içinde duruşma salonundan dışarı çıkartıldı.

"PİŞMANIM" Savunmasına devam eden Kadir Yasak, "Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bana küfrettiği için bu olaylar oldu. Ruhsatsız silahım benim her zaman üzerimdedir. Ben 'Bir daha benim arkamdan konuşma' diye yere ateş ettim. Olay anında onun vurulduğunu bile anlamadım. Benim suratıma karşı küfürler etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

"SOSYAL MEDYA BU OLAYI ABARTTI" Olay esnasında Kadir Yasak'ın yanında olan tutukluk sanık Seccad Yeşil ise savunmasında, "Bizim Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilk görüşmemizde kendisi korumalarıyla, mafya gibi ellerinde silahlarla geldiler. Sonra Şafak küfürler ederek 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ?' filan dedi. En sonunda masada uzlaşmaya varıldı. Olay günü de Kadir, Şafak ağabeye 'Sen bana küfrettin mi ?' diye sordu. Şafak ağabey de Kadir'in eline vurarak 'Sen ettim say' deyip küfretti. Daha sonra Kadir de yere doğru bir el ateş etti. Ben 'dur, yapma' diye engellemeye çalıştım. Kadir'in ağabeyi Ali de 'Yapma' diyerek Şafak ağabeyi çekti. Murat Bilmez'i de bilinçli olarak vurmadı. Sosyal medya bu olayı abarttı. Ben cinayeti engelleyemeyince korktum kaçtım" dedi.

"ORTADA CİNAYET FİLAN YOK BİRİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜ" Olay esnasında herkesin korkudan masaların altlarına saklandığını, orada bulunanların Mahmutyazıcıoğlu'na müdahale edebileceğini söyleyen sanık Yeşil, "Belki oradan biri masa örtüsünü alıp maktulün bacağını sarıp kan kaybını durdursaydı adam ölmeyecekti. Ali de orada Şafak ağabeyi kaçırmaya çalıştı. Ali de gerekeni yaptı yani. Ortada cinayet filan da yok biri yanlışlıkla öldü" dedi. Sanığa soru soran Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Sanık 'orada biri keşke masa beziyle müdahale etseydi' dedi. Neden kendisi müdahale etmedi? Neden ambulansı aramadı?" dedi. Sanık Yeşil, "Ben korkup kaçtım ama, adamın arkadaşları da yapmamış. Olay ile ilgili de Kadir'in beyninin içerisine giremem. Bilseydim oraya hiç gitmezdim" dedi.

"ŞAFAK VURULDUKTAN SONRA BANA HALEN KÜFÜR ETMEYE DEVAM EDİYORDU" Maktul Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın ağabeyi tutuklu sanık Ali Yasak savunmasında, "Olay esnasında Şafak bir anda iki eliyle kardeşimin üstüne doğru saldırmaya çalıştı. Ben de olayın büyümemesi için Şafak'ı tuttum. Bu sefer kendisini çektiğim esnada silah sesi duydum. Ben sesi duyunca şok oldum. Üstüne bir silah sesi daha duydum. Şafak'ı oradan koltuk altlarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştım. Belki kucağıma alıp oradan götürseydim bugün burada olmazdık. Şafak'ı kapının önüne doğru sürüklemeye çalıştım. Hastaneye götürülmesi için valeye taksi çağırmasını, hastaneye götürülmesini söyleyecektim. Bu sırada Şafak bana halen küfür etmeye devam ediyordu" dedi.

"HUNHARCA, ÖLDÜRME KASTIYLA GELDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUZö Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, söz alarak sanık Ali Yasak'a "Olaya intikal ederken kardeşinizin üzerinde silah olduğunu biliyor muydunuz? diye sordu. Sanık Ali Yasak ise üzerinde silah olduğundan haberinin olmadığını söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine geldiğinde neden kardeşi Kadir Yasak'ı mekandan çıkarmadığını sorması üzerine Ali Yasak, "Ben mekana geldiğimde olaylar bir anda oldu. Olayı yatıştırmaya yönelik harekette bulundum" dedi. Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Biz kameraya kayıtlarını izlediğimizde sizin oraya hunharca, öldürme kastıyla geldiğinizi düşünüyoruz. Sen bizim arkamızdan küfür ettin, biz de gelip senin mekanında sana bunu yaparız. Herkes görsün gibisinden bir mesaj olduğunu düşünüyoruz" dedi. Tutuklu sanık Serkan Dakman, olay anında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ayağa kalktığını ve Kadir Yasak'a doğru elini uzattığını gördüğünü söyledi. Dakman, "Silah sesi duydum. Yan tarafımdan bir kişi 'Ne oluyor' diye bağırdı. O kişi Şafak Bey'in şoförüymüş. Sonra Kadir o tarafa da bir el ateş etti" diye konuştu. Mahkeme heyeti duruşmanın yarın sabah devam etmesine karar vererek, ara verdi.

İDDİANAMEDEN Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."