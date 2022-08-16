Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken'in, gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaynak: DHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İLK DURUŞMA BAŞLADI - Son Dakika

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