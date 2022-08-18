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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy 'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 20 sanık avukatlarıyla duruşma salonunda hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi. Müştekilerden Suphi Malgaz da avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Duruşmanın ilk iki gününde 20 sanık savunma yapmıştı.

Kaynak: DHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA ÜÇÜNCÜ GÜN - Son Dakika

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