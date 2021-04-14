Beşiktaş Esports Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Esports Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı

14.04.2021 18:27
Beşiktaş Esports Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı

bjkesports yeni Akademi Takımı oyuncularını arıyor.

Beşiktaş Esports, League of Legends Akademi Takımı için mücadele etmek isteyen yeni yetenekleri arıyor. Bir başvuru formu yayınladı.

Başarılı espor takımlarımızdan olan Beşiktaş Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile League of Legends Akademi Takımı için yeni oyuncular aradığını duyurdu. Oyuncu başvuruları ise paylaşılan başvuru linki üzerinden yapılıyor.

Sizler de League of Legends arenasına çıkarak Beşiktaş Esports formasını terletecek kartallar arasında ben de yer alacağım diyorsanız tıklayarak başvuru formunu doldurup şansınızı deneyebilirsiniz.

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Beşiktaş Espor, Medya, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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