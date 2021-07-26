Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı! - Son Dakika
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Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı!

26.07.2021 22:43
Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı!

Beşiktaş Esports'ta yer almak isteyenler için başvurular başladı! Sosyal Medya Yöneticisi, Grafik Tasarımcısı ve Video Editörü için alımlar başladı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports ekibini güçlendiriyor. Beşiktaş Esports ekip başvuruları başladı. Eğer siz de kariyerinize bir organizasyon altında devam etmek istiyorsanız, detaylar haberimizde yer alıyor.

Beşiktaş Esports Başvurulacak Pozisyonları

Beşiktaş Esports, sosyal medya ekibine güç katmaya hazırlanıyor. Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden aşağıdaki pozisyonlar için başvuruların başladığını duyurdu.

Yukarıdaki pozisyonlarla ilgileniyor ve başvuru yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Başvurularınızı ister mail aracılığıyla ege@besiktasesports.com'a, ister Twitter üzerinden@egebudak_'a mesaj atarak yapabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuru yapan herkese iyi şanslar dileriz!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

Beşiktaş Espor, Sosyal Medya, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Beşiktaş Esports ekip başvuruları açıldı! - Son Dakika

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