Beşiktaş Esports forma hediye ediyor! - Son Dakika
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Beşiktaş Esports forma hediye ediyor!

27.02.2021 22:20

Siz de imzalı Beşiktaş Esports forması kazanmak istiyorsanız habere bekliyoruz!

Ülkemizin başarılı Beşiktaş Esports forma hediye ediyor! Organizasyon hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çekilişi duyurdu. Yapmanız gerekenler ise çok basit.

Çekilişe giden yol!

Beşiktaş Esports Twitter hesabından "Hep beraber 70K olmaya ne dersiniz?" yazılı bir Tweet paylaştı. Kısa bir süre içinde 183 Retweet ve 2878 Beğeni alan paylaşım organizasyonun sosyal medya hesabına 1.2K takipçi getirdi. Beşiktaş Esports ise bu kadar kısa bir sürede hedefini tutturmasını bir çekiliş ile taçlandırmak istedi. Şampiyonluk Ligi League of Legends takımının imzaladığı formayı dağıtan organizasyon ise çekilişe 3 şart koydu. Forma çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler "Beşiktaş Esports" hesabını takip etmek, gönderiyi Retweet yapmak ve gönderiye 3 arkadaşını etiketlemek. Şartları yerine getirdiğiniz takdirde çekilişe katılımınız sağlanmış oluyor.

Kaynak: Playerbros
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Beşiktaş, Twitter, Gamegar, Son Dakika

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