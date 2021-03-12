Beşiktaş Esports PUBGM takımını duyurdu

Ülkemizin başarılı Beşiktaş Esports PUBGM takımını Twitter üzerinden yaptığı duyurdu. Organizasyon geçtiğimiz hafta yeni Valorant kadrosunu duyurmuştu.

Hayat ihtimallere göre şekillenir ama Beşiktaş senin kaderindir! mottosuyla videoyu paylaşan organizasyon, Beşiktaş kültürünün bir parçasını taşıyor.

Duyuru için video paylaşan organizasyon, başarılı bir tanıtım videosuyla oyuncularını tanıttı. Beşiktaş Esports'un PUBG Mobile kadrosu ise şu şekilde:

rayZ (Fragger)

Soulless (Support)

SeLim (IGL)

Clutch (Fragger)

RequitaL (Support)

Playerbros olarak kendilerine hoş geldin diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyoruz!