Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı! - Son Dakika

Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı!

Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı!
Son Güncelleme: 22.07.2021 00:47

Beşiktaş Esports yeni bir transferle karşımızda!

Turnuvalardan aldığı başarılara ek olarak güçlü bir sosyal medya ekibine de sahip olan Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı. Böylelikle organizasyon sadece takımlarını değil aynı zamanda ekibini de geliştiriyor.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla Erenay 'rNy' Tuncel ile anlaştığını duyurdu. Duyuru videosu ise "Minecraft" temalı yaptı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Erenay 'rNy' Tuncel'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı! - Son Dakika
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