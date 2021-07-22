Turnuvalardan aldığı başarılara ek olarak güçlü bir sosyal medya ekibine de sahip olan Beşiktaş Esports rNy ile anlaştı. Böylelikle organizasyon sadece takımlarını değil aynı zamanda ekibini de geliştiriyor.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla Erenay 'rNy' Tuncel ile anlaştığını duyurdu. Duyuru videosu ise "Minecraft" temalı yaptı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Erenay 'rNy' Tuncel'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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