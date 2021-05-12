Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu! - Son Dakika
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Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!

Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!

12.05.2021 12:04

Beşiktaş bünyesine yeni bir içerik üreticisi kattı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Beşiktaş Esports PUBG Mobile'da artık daha da güçlü!

Meriç Çakıcı artık Beşiktaş Esports bünyesinde PUBG Mobile özelinde içerikler üretmeye başlayacak. Meriç yayınlarında PUBG Mobile haricinde IRL ve Valorant yayınları da yapıyor. Meriç daha önce Nimo TV üzerinde Zula yayınları da yapıyordu.

Organizasyonun duyuru paylaşımının altına ise taraftarlar tarafından yoğun bir ilgi vardı. Bu transfer organizasyonun taraftarlarını da çok mutlu etmiş gözüküyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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