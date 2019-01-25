Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşan Beşiktaş
, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:03
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