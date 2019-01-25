Son Dakika Haberleri: Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı

Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:03 

Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Ekonomi
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