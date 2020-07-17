Beşiktaş evinde bir başka, Fenerbahçe deplasmanda sıkıntılı! - Son Dakika

Beşiktaş evinde bir başka, Fenerbahçe deplasmanda sıkıntılı!

Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

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Vodafone Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Fenerbahçe ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.


- Beşiktaş evinde başka


Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, seyircisi önünde ise başarılı sonuçlar aldı.


Elde ettiği puanların büyük bölümünü sahasında toplayan siyah-beyazlılar, ligde seyircisi önünde 16 karşılaşmaya çıktı.


Söz konusu müsabakalardan 3'ünü kaybeden, 3'ünde de berabere kalan Beşiktaş, 10 karşılaşmayı kazandı ve 33 puanı hanesine yazdırdı.


Siyah-beyazlılar bahsi geçen mücadelelerde rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.


Fenerbahçe deplasmanda sıkıntılı


Bu sezon sahasında 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda ise çok kötü bir performans ortaya koydu.


Sarı-lacivertliler, ligde misafir olduğu 16 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi.


Söz konusu süreçte 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 7 kez de rakiplerine yenildi ve evinden uzakta 16 maçta sadece 17 puan topladı.


Fenerbahçe bahsi geçen karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.


Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor


Fenerbahçe, bu sezon kalesini gole kapatmakta oldukça zorlanıyor.


Ligde oynadığı son 13 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, deplasmanda 16 mücadeleye çıktı.


Bu karşılaşmaların da 13'ünde gol yiyen Fenerbahçe, 3 maçta ise kalesini gole kapattı.


Söz konusu 3 mücadelenin 2'sinde rakibine gol atamayan sarı-lacivertliler, deplasmanda gol yemeden tek galibiyetini ise Gaziantep FK karşısında 2-0 ile elde etti.


Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:11 

Son Dakika Spor Beşiktaş evinde bir başka, Fenerbahçe deplasmanda sıkıntılı! - Son Dakika Spor
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