Üye Girişi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi - Son Dakika

Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi

06.11.2021 21:09
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibine karşı evinde oynadığı 5. maçta da kazanamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibine karşı evinde oynadığı 5. maçta da kazanamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonsopor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda Larin'in golüyle beraberliği yakalasa da mücadelenin uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Cornelius'un golüne engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla rakibinin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında evindeki kazanamama serisini de 5 maça çıkardı. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında rakibiyle sahasında oynadığı 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon oynanan lig maçını 2-1 kaybetmişti. Bu maçta da Trabzonspor'un son dakika golüne engel olamayarak sahadan yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, bordo-mavililer önündeki son 5 iç sahada maçında galibiyet elde edemedi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi
Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Milli futbolcu için kimse bu sözleri kullanmamıştı 22:00 Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Milli futbolcu için kimse bu sözleri kullanmamıştı Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi 21:40 Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü 21:17 Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü
Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı 20:59 Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi: Anneleri bunu hak etmiyor Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi: Anneleri bunu hak etmiyor         
22:21
İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi         
21:40
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak         
21:32
Eski dünürlerin husumeti faciayla bitti: 4 ölü, 1 yaralı Eski dünürlerin husumeti faciayla bitti: 4 ölü, 1 yaralı         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi         
20:16
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 22:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement