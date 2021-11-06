Beşiktaş evindeki son 5 maçta Trabzonspor'u yenemedi - Son Dakika

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibine karşı evinde oynadığı 5. maçta da kazanamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonsopor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda Larin'in golüyle beraberliği yakalasa da mücadelenin uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Cornelius'un golüne engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla rakibinin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında evindeki kazanamama serisini de 5 maça çıkardı. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında rakibiyle sahasında oynadığı 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon oynanan lig maçını 2-1 kaybetmişti. Bu maçta da Trabzonspor'un son dakika golüne engel olamayarak sahadan yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, bordo-mavililer önündeki son 5 iç sahada maçında galibiyet elde edemedi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)