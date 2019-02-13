Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır

5 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:00 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Evkur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Domagoj Vida'nın Menajeri, Hırvat Oyuncunun Neden Roma'ya Gitmediğini Açıkladı

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:12:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]