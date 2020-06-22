Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaştı! Caner Erkin yerine... - Son Dakika

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaştı! Caner Erkin yerine...

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor.

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaştı! Caner Erkin yerine..., System.String[]


Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı.


Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.


Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığını kapatmayı hedefliyor.


Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.


Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı. (NTV)


Aytemiz Alanyaspor, Caner Erkin, Beşiktaş, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:08 

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaştı! Caner Erkin yerine... - Son Dakika Spor
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