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Son Dakika Güncel Beşiktaş farkı 3'e indirdi

Beşiktaş farkı 3'e indirdi

6 saat önce

Beşiktaş'ta Denizlispor galibiyetinin ardından yüzler gülüyor.

Beşiktaş farkı 3'e indirdi, System.String[]

Beşiktaş'ta Denizlispor galibiyetinin ardından yüzler gülüyor. Zirve yarışındaki rakiplerin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş, zirveyle arasındaki farkı da 3'e indirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında lider Alanyaspor'un 4 puan gerisinde giren Beşiktaş, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in hata yapmadığı haftayı 3 puanla kapatarak önemli bir galibiyete imza attı. Alanyaspor'un Trabzon deplasmanından puansız ayrılmasıyla liderlik el değiştirirken, haftaya zirvenin 4 puan gerisinde giren Avcı'nın ekibi, alınan sonuçların ardından bu farkı 3'e indirdi. Lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın da 1 puan altında yer alıyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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