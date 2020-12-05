Beşiktaş farkını ortaya koymaya başladı - Son Dakika

Beşiktaş farkını ortaya koymaya başladı

05.12.2020 10:00
Beşiktaş farkını ortaya koymaya başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yenen Beşiktaş, yükselişini sürdürüyor.

-Bu kez transferde istediği etkiyi aldı

Ali DANAŞ - -

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yenen Beşiktaş, yükselişini sürdürüyor.

Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen siyah beyazlılar, son 3 maçta kazandığı 9 puanla bir maçı eksik olarak toplamda 19 puana ulaştı. İlk sekiz haftada gol averajında da ekside olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 11'inci hafta sonunda averajını da +3 yaptı. İlk sekiz haftada gol atma konusunda da sıkıntılar yaşayan siyah beyazlılar, sadece 3 maçta attığı 10 golle toplam gol sayısını 20'ye çıkartarak ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu.

Beşiktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da, taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı. Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın haklı çıktı ve Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.BU KEZ TRANSFERDE İSTEDİĞİ ETKİYİ ALDIBeşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde hücum hattının çok formda oluşunun etkisi bir hayli fazla.Siyah beyazlıların bu sezonki hücum hattı, geçen sezonla kıyaslandığında aradaki farkı çok net bir şekilde hissettiriyor ve farkını ortaya koyuyor.Geçen sezonun ilk 10 haftasına bakıldığında hücum hattında oynayan  Diaby-N'Koudou-Lens-Ljajic-Tyler Boyd-Umut Nayır- Güven Yalçın ve Burak Yılmaz 9 gol, 6 asist yaparken, bu sezonun ilk 10 haftasında görev alan Atiba-Larin-Ghezzal-N'Koudou-Mensah- Gökhan Töre ve Aboubakar 16 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Hatta geçen sezonun en çok eleştirilen ve bu sezonun 4'üncü haftasından sonra sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd ve Lens'in de 1'er golü bulunuyor.Beşiktaş'ta ayrıca bu sezon kiralık olarak takıma gelen Rosier'in de, sağ bek olmasına rağmen 3 asisti bulunurken, geçen sezon transfer edilen Douglas, sağlam olduğu zamanlarda bile kadroya girememiş ve bu sezon sözleşmesi dondurulmuştu.İlk 10 maç itibariyle Beşiktaş'ın geçen sezonki ve bu sezonki hücum performansı şu şekilde: GEÇEN SEZON Tyler Boyd: 0 gol ve asistJeremain Lens: 0 gol 1 asistDiaby: 2 gol 0 asistN'Koudou: 0 gol 1 asistGüven Yalçın: 2 gol 0 asistUmut Nayır: 2 gol 0 asistBurak Yılmaz: 2 gol 1 asist Adem Ljajic: 1 gol 4 asistBU SEZON:  Aboubakar: 5 gol 1 asistGhezzal: 0 gol 3 asistMensah: 2 gol 0 asistLarin:  5 gol 1 asistAtiba: 3 gol 3 asistGökhan Töre: 1 gol 0 asist

N'Koudou: 0 gol 1 asist


Beşiktaş farkını ortaya koymaya başladı

Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş farkını ortaya koymaya başladı - Son Dakika Spor


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