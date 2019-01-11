Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Dg Sivasspor'a Kiraladı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü
, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih
Aksoy'un Demir Grup Sivasspor
'a kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:50 Kaynak: DHA
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Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Sivasspor'a Kiraladı
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