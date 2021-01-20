Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

20.01.2021 10:37
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 üstünlük kuran Fatih Karagümrük ise 27 puan elde etti.

Ligde 7 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip bulunuyor.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0) ve Galatasaray (2-0) yendi.

Beşiktaş, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Welinton'un cezası bitti

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten Welinton yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamamıştı.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

36 yılı aşkın bir süre sonra ligde karşı karşıya gelecekler

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.

Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile yarın 9. lig maçına çıkacak.

Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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