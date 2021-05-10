Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.