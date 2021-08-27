Üye Girişi
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

27.08.2021 20:57
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu 20:47 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek 20:15 Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası herkes aynı repliği paylaştı: Hayatın kuralı bu yeğen 19:34 Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası herkes aynı repliği paylaştı: Hayatın kuralı bu yeğen
Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü 18:53 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor 18:29 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı 18:17 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı 16:35 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı         
20:55
Kılıçdaroğlu'na gösterilen Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi         
19:49
Öğretmenliği bırakıp tarihi eser kaçakçısı olan çete liderinin kasasından servet çıktı Öğretmenliği bırakıp tarihi eser kaçakçısı olan çete liderinin kasasından servet çıktı         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası         
18:25
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 21:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement