Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 41. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sassarini, ilk yarıda kontrataklarla gol aradıklarını ve bulduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Sassarini, "Çok kaliteli oyuncuları var. İlk yarıda onları geride karşıladık, kontrataklarla çıktık. Bir de gol bulduk. Bir tane de fırsat yakaladık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anlarda kalemizde golü gördük. Özel bir golle galibiyete uzandık. Güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Sosyal medyada maçla ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt veren Sassarini, "Burada harika bir ekip var. Biz kendimiz için sahaya çıktık. Başka şeyler bizi ilgilendirmiyor. Zor bir dönem geçirdik. On beş Kovid-19 vakamızın olduğu bir dönem oldu. Sıkıntılar yaşadık. Biz bu akşam özel bir akşam yaşamak istedik." diyerek sözlerini tamamladı.