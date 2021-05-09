Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü. İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Son Dakika

En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu

Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Çin'in kontrolden çıkan roketiyle ilgili NASA'dan eleştiri: Şeffaf değiller

Elon Musk katıldığı televizyon programında Dogecoin şakası yapınca, kripto paranın değeri yüzde 30 düştü

Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün

Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi! 2 kişi öldü, anne ve kızı yoğun bakımda

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım