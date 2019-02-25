Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf ÖzBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz,...

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Kagawa, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Soldado

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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