Beşiktaş - Fenerbahçe: 61 - 77

SALON: BJK
Akatlar
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Uygar Kurt, Serdar Saraç
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 2, Mitchell 10, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 10, Bahar Çağlar
6, Epoupa 16, Mircheva 14, Melek Uzunoğlu, Bahar Yapar
FENERBAHÇE: Hartley 17, Birsel Vardarlı
Demirmen 5, Tuğçe Canıtez
6, Vaughn 10, Verameyenka 15, Ayşe Cora
7, Esra Ural Topuz 2, Özge Yavaş, Zandalasini 15, Tilbe Şenyürek
1. PERİYOT: 12-17
DEVRE: 40-40
3. PERİYOT: 58-56
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında oynanan derbi mücadelede Beşiktaş
, konuk ettiği Fenerbahçe
'ye 77-61 yenildi.
Fenerbahçe bu sonuçla 8'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş 5'inci mağlubuyeti yaşadı. - İstanbul