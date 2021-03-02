Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta! - Son Dakika

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart'ta!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde: 30.Hafta 12 Mart Cuma 19.00 Başakşehir-Beşiktaş 13 Mart Cumartesi 13.30 DG Sivasspor- Fatih Karagümrük 16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor 16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor 19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray 14 Mart Pazar 13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor 16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 15 Mart Pazartesi 19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek. 31.Hafta 19 Mart Cuma 16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor 20 Mart Cumartesi 13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK 16.00 Göztepe-DG Sivasspor 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 21 Mart Pazar 13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor 13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor 16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek. 32.Hafta 3 Nisan Cumartesi 13.30 HK Kayserispor-Göztepe 16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük 16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor 19.00 A.Hatayspor-Galatasaray 4 Nisan Pazar 13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor 16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor 16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 5 Nisan Pazartesi 16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor 19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek. 33.Hafta 6 Nisan Salı 16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor 16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor 19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor 7 Nisan Çarşamba 16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor 16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü 19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor 19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor 8 Nisan Perşembe 16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa 16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir 19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek. 34.Hafta 10 Nisan Cumartesi 13.30 A.Hatayspor-Göztepe 16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük 11 Nisan Pazar 13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor 16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor 19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş 12 Nisan Pazartesi 16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor 19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor 19.00 Fenerbahçe-Gazantep FK Not: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek. (İHA)

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