Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Oynanacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park
'taki Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti. Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:
23. HAFTA PROGRAMI 22 Şubat Cuma 20.30 Göztepe- Trabzonspor
20.30 Çaykur
Rizespor- Evkur
yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir- Bursaspor
24 Şubat Pazar 13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor 25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
24. HAFTA PROGRAMI 1 Mart Cuma 20.30 Antalyaspor-Ankaragücü 2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray 4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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