Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Oynanacak

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Oynanacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Oynanacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti. Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:

23. HAFTA PROGRAMI 22 Şubat Cuma 20.30 Göztepe- Trabzonspor 20.30 Çaykur Rizespor- Evkur yeni Malatyaspor 23 Şubat Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor 16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa 19.00 Medipol Başakşehir- Bursaspor 24 Şubat Pazar 13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor 16.00 Atiker Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor 19.00 Galatasaray-Akhisarspor 25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

24. HAFTA PROGRAMI 1 Mart Cuma 20.30 Antalyaspor-Ankaragücü 2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray 4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Oynanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]