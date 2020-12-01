Fenerbahçe ile Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Fenerbahçe ile Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

01.12.2020 19:05
Fenerbahçe ile Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı, Beşiktaş da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı, Beşiktaş da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

Denizlispor Kulübü idarecisi Uğur Bağbaşlıoğlu'nun 28.11.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Denizlispor Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi ile 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor.-Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Yılmaz Bal'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 29.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Selim Ay'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Abdullah Durak'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Samudio'nun aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Alper Pirşen'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Enis Ulusoy'un 29.11.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın 30.11.2020 tarihinde oynanan Sivasspor - Göztepe Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fraport-Tav Antalyaspor Kulübü'nün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün 01.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menemenspor Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasındaki '7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve '1talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Menemenspor Kulübü Antrenörü Serhat Kartal'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Giresunspor Kulübü'nün 28.11.2020 tarihinde oynanan İstanbulspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü idarecisi Besim Hacıoğulları'nın 28.11.2020 tarihinde oynanan Altay - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ankara Keçiörengücü Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Ankara Keçiörengücü Kulübü idarecisi Hasan Çırak'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Ankara Keçiörengücü Kulübü görevlisi Fırat Soğuk'un aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Adana Demirspor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Özat'ın aynı müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Adana Demirspor Kulübü futbolcusu Anıl Karaer'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

(İHA)

Fenerbahçe ile Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Sarı Kart, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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