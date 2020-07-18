Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar antrenmana sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisi için kampa girdi.