Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

1 saat önce

İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK 

23 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN 

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA 

24 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER 

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER 

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA 

25 ŞUBAT PAZARTESİ:

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Bülent Yıldırım, Fenerbahçe, Spor
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