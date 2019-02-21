Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
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İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:32 Kaynak: DHA
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