Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
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