Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Bülent Yıldırım, Spor
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