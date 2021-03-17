Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar: