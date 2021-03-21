Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

21.03.2021 22:09
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu, Welinton Souza ve Rachid Ghezzal, Süper Lig'in 31. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu, Welinton Souza ve Rachid Ghezzal, Süper Lig'in 31. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, Vodafone Park'ta oynanan kritik müsabakanın ardından yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın iyi bir maç çıkardığını aktaran Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Bugün 3 puan almak isterdik ancak son dakikalarda yediğimiz bir golle 2 puan bıraktık. Çok iyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Altay'ı da tebrik ederim. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha çok maç var. Kaybettiğimiz bir şey yok. İyi gidiyoruz ve iyi yoldayız. Her şey lehimize. İnşallah aynı şekilde oynayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Süper Lig'de liderliklerinin sürdüğünü aktaran 20 yaşındaki kaleci, "Çok iyi futbol oynayan bir takımız. Arkadaşlığımız sahaya yansıyor. Oynadığımız futbol bence bu ligin üstünde. Çok iyi mücadele ediyoruz, çok istiyoruz. Bundan dolayı liderlik koltuğundayız. Avantajlarımız var. Bu avantajları bırakmadan galibiyetlerle devam ederek yolumuzun sonunu taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Welinton: "Galibiyeti hak ettik"

Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton Souza, "Pozisyon üstünlüğü olan takım bizdik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak etmiştik. Puan avantajımız var. Ligde daha çok maç oynayacağız. 'Bugün 1 puan kazandık.' diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Welinton, 89. dakikada yedikleri golle ilgili, "Futbol bu. Olabilecek şeyler. Ozan güzel bir şut attı. Bu beraberlik bizi çok fazla etkilemez. Biz aynı oyunumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ghezzal: "Alınan skordan dolayı mutsuzuz"

Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, iyi bir maç oynadıklarını ancak skordan memnun olmadıklarını vurgulayarak, "Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan bir asist yaptım ancak alınan skordan dolayı mutsuzuz. Son dakikalarda bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde var. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a göre 1 puan ileri gittik, Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını koruduk." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Cezayir Milli Takımı'na seçildiğinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki oyuncu, "Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek, her maçta oynamak istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. İnşallah performansım bu şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından - Son Dakika Spor


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