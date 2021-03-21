Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

Fenerbahçeli futbolcular Luiz Gustavo, Attila Szalai ve Jose Sosa, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 1-1 beraberlikle tamamlanan Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli oyuncular, Vodafone Park'ta oynanan derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Karşı karşıya gelen iki takımın da şampiyonluk iddiası taşıdığına değinen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo, "Bugün maç oynayan iki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Ben ligin hala ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar inanmaya ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Orta sahada yaşanan rotasyonla ilgili soru üzerine 33 yaşındaki oyuncu, "Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta sahada çok kaliteli isimlerimiz var. Kimin oynadığı hiçbir zaman fark etmez. Biz takımın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bu takımdaki herkesin de ilk 11 oynama kapasitesi var açıkçası. Şimdi bizim yapmamız gereken inanmaya ve savaşmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Szalai: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Attila Szalai???????, zor bir maçı geride bıraktıklarını aktararak, "İki taraf için de zor bir maçtı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü son dakikaya kadar bir savaş, mücadele verdik. Maalesef bugün 1 puanla yetindik. Son dakikaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ara transfer döneminde transfer edilen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, sergilediği performans ve taraftarların beğenisiyle ilgili, "Gerçekten bu konuda mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarım adına da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız desteklerini her zaman gösteriyor. Biz de bunu her zaman hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa ise, "Çok mücadeleci, savaşçı bir maç oldu. İki takım da üst düzey mücadelesini gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı ama bir tarafın oyunu domine ettiğini söyleyemeyeceğim. Buraya kazanmak için gelmiştik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz." şeklinde görüş belirtti.