Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş
'ın Fenerbahçe
'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de satışına başlanacak biletlerin www.passo.com.tr, N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon
Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabileceği belirtildi.
Bir kişinin en fazla 2 adet alabileceği biletlerin 165 ile bin 100 lira arasında satışa çıkacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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