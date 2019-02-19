Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarına Devam Etti

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.



Gözündeki rahatsızlığı devam eden Oğuzhan Özyakup antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan Burak Yılmaz günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi.



Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.



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Antrenmandan detaylar

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