Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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